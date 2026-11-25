Ein Momentum-Modell soll den Absturz am US-Markt vorhersagen

Beim Öl stehen Lindahl und grosse Häuser weit auseinander

Seine Ratschläge reichen von Anleihen bis Gold - und Silberminen

Ein Börsencrash von 40 Prozent am US-Aktienmarkt stehe bevor, warnt Ulf Lindahl, Gründer und CEO von Currency Research Associates, in einem am 16. November veröffentlichten Interview mit MarketWatch.

Lindahls Momentum-Modell und die Crash-These

Lindahl vergleicht die Lage mit dem Oktober 1987. "Wir hatten zufällig ein paar Tage vor dem Crash eine Konferenz abgehalten und den Teilnehmern bereits mitgeteilt, dass wir ein Verkaufssignal hätten und sie jetzt verkaufen sollten", sagte Lindahl, CEO und Gründer des Forschungs- und Beratungsunternehmens Currency Research Associates, im MarketWatch-Interview. Er fügte hinzu, dass keiner der Teilnehmer dem nachgekommen sei und "sie am nächsten Morgen vom Crash geweckt wurden". Sein Momentum-Modell misst, wie weit ein Vermögenswert vom gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Der Markt sei "way overbought", also stark überkauft, und das Modell habe nach unten gedreht.

Als Gründe nennt er einen historisch überbewerteten Markt und Gewinnmargen nahe 12 Prozent gegenüber einem Durchschnitt von 6 Prozent. Sein Modell habe einige Tage vor dem Crash vom 19. Oktober 1987 ein Verkaufssignal gegeben, und bei der Dollar-Prognose 2016 habe es falsch gelegen, sagt Lindahl. MarketWatch schreibt, die Wall Street teile seine Sicht, vorsichtig gesagt, nicht.

Ölpreis: Lindahls Extremprognose gegen die Marktbilanz

Zweiter Pfeiler der Warnung ist der Ölpreis. Lindahl erwartet im genannten Interview WTI-Rohöl bei 500 US-Dollar je Barrel bis 2030, mit 147 US-Dollar bis Februar 2027 als erster Etappe.

Die Internationale Energieagentur sieht das anders. In ihrem Ölmarktbericht vom 13. November erwartet sie für 2027 ein Überangebot von rund 3,8 Millionen Barrel pro Tag, nach knapp 3,9 Millionen im Oktober. Goldman Sachs rechnet derweil mit WTI im Schnitt bei 78 US-Dollar 2027 und 70 US-Dollar Ende 2027. Ob Öl als Krisengewinner taugt, hängt an Annahmen, die der Markt bislang nicht teilt.

Börsencrash-Szenario: Was Anleger daraus ableiten

Lindahls Ratschläge hängen vom Anlegertyp ab. Privatanlegern rät er, aus Aktien auszusteigen und später zurückzukaufen. Institutionen ohne Markttiming rät er zu einem 40/60-Portfolio mit mehr Anleihen als Aktien, wobei ein Teil der Aktienquote aus Nicht-US-Werten bestehen solle. Wer Aktien halten müsse, solle Energie sowie Gold- und Silberminen wählen, ausserdem Werte des Dow Jones, weil sie weniger überbewertet seien als KI-Aktien.

Auslöser der jüngsten Ausverkäufe waren wachsende Zweifel an den hohen KI-Rechenzentrumsinvestitionen. Ein Crash ist eine Prognose, ein Ausstieg dagegen eine Positionierung, die bei einem Fehlalarm Kursgewinne ausliesse. Anleger sollten daher abwägen, wie viel Gewicht sie der Stimme eines Einzelnen geben.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

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