BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Kapitalmarkttag 2026 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die dort getroffenen Aussagen des Unternehmens bestärkten ihn in seiner Ansicht, dass BASF längerfristig ein "relativer Sieger" unter den europäischen Chemiewerten sein werde, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
49.00 €
|
Abst. Kursziel*:
20.41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
49.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.00%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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