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26.11.2026 06:03:00
Aktien von Straumann, Sonova & Co: Die innovativsten Unternehmen der Schweiz
Die Schweiz festigt im Jahr 2026 ihren Ruf als globale Innovationsschmiede, wobei vor allem die Medizinaltechnik und künstliche Intelligenz den Ton angeben. Das aktuelle Ranking des Schweizer Wirtschaftsmagazins BILANZ zeigt eindrucksvoll, wie Traditionsunternehmen und Start-ups durch massive Investitionen in Zukunftstechnologien ihre weltweite Stellung verteidigen.
• Sonova fokussiert sich auf "Babyboomer"
• Forschungsinvestitionen als Innovationstreiber
Straumann setzt neue Massstäbe in der Zahnmedizin
Der Basler Konzern Straumann hat sich im aktuellen Ranking der innovativsten Grossunternehmen souverän den Spitzenplatz gesichert, wie das BILANZ-Ranking zeigt. Mit einer jährlichen Investition von über 110 Millionen Franken in Forschung und Entwicklung unterstreicht der Weltmarktführer für Zahnimplantate seinen Anspruch, die Branche nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu gestalten.
Das neue iExcel-System verdeutlicht diesen Kurs, indem es chirurgische Eingriffe durch technologische Optimierung effizienter gestaltet und die Erfolgsraten selbst bei gesundheitlich vorbelasteten Patienten signifikant steigert. Während das Unternehmen in den Standort Villeret investiert, um modernste Infrastruktur zu fördern, sichert es sich durch einen neuen Campus in Shanghai gleichzeitig den direkten Zugang zum rasant wachsenden asiatischen Markt.
Sonova bringt künstliche Intelligenz direkt ins Ohr
Im Bereich der im Leitindex SMI gelisteten Konzerne behauptet sich der Hörsystem-Spezialist Sonova bereits zum zweiten Mal in Folge an der Spitze. Der Kern des Erfolgs liegt in der konsequenten Integration von künstlicher Intelligenz, die mittlerweile in der Lage ist, Klangwelten in Echtzeit so zu filtern, dass Betroffene selbst in extrem lauten Umgebungen eine klare Verständigung geniessen.
Besonders die Entwicklung ultrakleiner, wiederaufladbarer Im-Ohr-Geräte zeigt das strategische Geschick des Unternehmens, eine jüngere Generation von "Babyboomern" anzusprechen, die Wert auf Diskretion und technologische Raffinesse legt. Trotz geopolitischer Unsicherheiten durch die US-Handelspolitik blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft, gestützt auf eine Forschungsquote von sechs Prozent des Gesamtumsatzes.
Westschweizer Pioniergeist und globale Tech-Investitionen
Dass bahnbrechende Innovationen nicht immer nur von den grössten Konzernen kommen, beweist das Unternehmen Nanolive aus Tolochenaz, das den ersten Platz in der Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen belegt. Die Westschweizer haben eine Technologie perfektioniert, die es erlaubt, lebende Zellen in Echtzeit zu beobachten, ohne sie durch Färbemittel oder invasive Methoden zu schädigen, was die pharmazeutische Forschung massgeblich beschleunigt.
Zusätzlich dazu zeigt der Wettkampf der internationalen Giganten, wie wichtig der Standort Schweiz für die digitale Infrastruktur bleibt. Microsoft konnte sich in diesem Jahr erneut gegen Google durchsetzen, was vor allem auf ein massives 400-Millionen-US-Dollar-Investment in hiesige Rechenzentren zurückzuführen ist, um die wachsende Nachfrage nach KI-Kapazitäten in der Verwaltung und im Finanzsektor zu bedienen.
Redaktion finanzen.ch
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