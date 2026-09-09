NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Top-Down-Analyse der Halbleiterbranche deute für den Zulieferer im Jahr 2028 auf ein Ergebnis je Aktie (EPS) hin, das im besten Fall gut zwei Drittel über der aktuellen Konsensschätzung läge, falls ASML die nötigen Produktionskapazitäten habe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Und selbst im schlechtesten Fall liege das Aufwärtspotenzial bei zehn Prozent. Bei seinen Modellrechnungen habe er auch den Einfluss von Preiserhöhungen auf das EPS berücksichtigt./rob/gl/ag;