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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.04.2026 15:30:48

ASML NV Halten

ASML NV
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ASML von 1285 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann sprach am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters von einem guten Jahresauftakt trotz China-Schwäche./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Halten
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