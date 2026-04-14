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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ASML von 1285 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann sprach am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters von einem guten Jahresauftakt trotz China-Schwäche./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.