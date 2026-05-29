ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei ASML gebe es intensive Diskussionen um möglicherweise zu geringe Kapazitäten für Standard-EUV-Technologie (Low-NA) für 2027 und die Folgejahre. Die Niederländer seien in engem Kontakt mit den Kunden, um die Kapazität bei erkennbarem Bedarf über 90 Anlagen hinaus aufzustocken. Man befürchte aber, dass eine solche Nachfrage nur temporär sein dürfte. Die Adaption der nächsten Lithografie-Generation (High-NA) sei momentan wohl vor allem für Hersteller von DRAM-Speichern attraktiv, weniger für Anbieter von Logik-Chips./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1’384.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1’394.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
29.05.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
29.05.26
|EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|06:21
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:21
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|06:21
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’050.00
|-16.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|07:28
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|07:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|07:13
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|07:08
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|07:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|06:55
|
RBC Capital Markets
easyJet Outperform