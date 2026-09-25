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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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28.09.2026 13:29:10

ASML NV Buy

ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bestätigte den Spezialisten für Lithographiesysteme für die Halbleiterbranche am Freitag als Top-Favoriten für die anstehende Berichtssaison. Er sieht noch etwas Potenzial für die Kapazitäts- und Umsatzziele für 2027 und 2028./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2’350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’520.60 € 		Abst. Kursziel*:
54.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’532.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.33%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
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13:29 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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