ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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28.09.2026 13:29:10
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bestätigte den Spezialisten für Lithographiesysteme für die Halbleiterbranche am Freitag als Top-Favoriten für die anstehende Berichtssaison. Er sieht noch etwas Potenzial für die Kapazitäts- und Umsatzziele für 2027 und 2028./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’520.60 €
|
Abst. Kursziel*:
54.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’532.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.33%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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