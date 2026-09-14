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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Löwenanteil der avisierten Preiserhöhung werde sich in der Bilanz 2028 bemerkbar machen, schrieb Sandeep Deshpande am Montag im Nachgang des jüngsten Treffens mit dem Finanzchef des Chipausrüsters./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.