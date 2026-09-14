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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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14.09.2026 12:57:25

ASML NV Overweight

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Löwenanteil der avisierten Preiserhöhung werde sich in der Bilanz 2028 bemerkbar machen, schrieb Sandeep Deshpande am Montag im Nachgang des jüngsten Treffens mit dem Finanzchef des Chipausrüsters./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Overweight
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ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’384.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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12:57 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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