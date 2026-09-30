ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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30.09.2026 18:00:38
Experten sehen bei ASML NV-Aktie Potenzial
Wie Experten die ASML NV-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im vergangenen September haben 8 Experten die Aktie von ASML NV wie folgt eingeschätzt.
7 Experten stufen die ASML NV-Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.187,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle EAM-Aktienkurs von ASML NV auf 1.601,20 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|1.650,00 EUR
|3,05
|30.09.2026
|UBS AG
|2.350,00 EUR
|46,76
|28.09.2026
|Bernstein Research
|2.500,00 EUR
|56,13
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.100,00 EUR
|31,15
|14.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.100,00 EUR
|31,15
|10.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|31,15
|09.09.2026
|UBS AG
|2.350,00 EUR
|46,76
|08.09.2026
|UBS AG
|2.350,00 EUR
|46,76
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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ASML NV am 30.09.2026
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