Experten sehen bei ASML NV-Aktie Potenzial

Im vergangenen September haben 8 Experten die Aktie von ASML NV wie folgt eingeschätzt.

7 Experten stufen die ASML NV-Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.187,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle EAM-Aktienkurs von ASML NV auf 1.601,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 1.650,00 EUR 3,05 30.09.2026 UBS AG 2.350,00 EUR 46,76 28.09.2026 Bernstein Research 2.500,00 EUR 56,13 15.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.100,00 EUR 31,15 14.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.100,00 EUR 31,15 10.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 31,15 09.09.2026 UBS AG 2.350,00 EUR 46,76 08.09.2026 UBS AG 2.350,00 EUR 46,76 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch