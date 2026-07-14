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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.07.2026 08:14:13

ASML NV Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1560 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz, Marge und Gewinne des zweiten Quartals hätten die Erwartungen klar getoppt, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach den Zahlen. Der aufgestockte Umsatzausblick des Spezialisten for Lithografiesysteme liege nun klar über seiner Prognose und dem Mittelpunkt der Markterwartungen. Auch die avisierte Bruttomarge sei deutlich höher als er bisher prognostiziert habe. Allerdings falle der für 2027 avisierte Kapazitätsausbau für die Produktion von Standard-EUV-Lithographiesystemen geringer aus als allgemein erwartet. Gerade hierfür seien die Markterwartungen zuletzt stark gestiegen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Hold
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
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