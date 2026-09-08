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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’432.00
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30.60
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2.18 %
08.09.2026
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09.09.2026 07:18:04

ASML NV Buy

ASML NV
1429.99 CHF 1.75%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. ASML sei zurückhaltend beim Kapazitätsausbau und warte auf klare Signale der Kunden. Qiu ist aber optimistisch für die Entwicklung der Durchschnittspreise ab Ende 2027./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5
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Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’516.00 € 		Abst. Kursziel*:
38.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’517.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.43%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
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08.09.26 ASML NV Buy UBS AG
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30.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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