ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. ASML sei zurückhaltend beim Kapazitätsausbau und warte auf klare Signale der Kunden. Qiu ist aber optimistisch für die Entwicklung der Durchschnittspreise ab Ende 2027./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’516.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’517.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.43%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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