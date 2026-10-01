TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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01.10.2026 17:58:18
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge
Der Euro STOXX 50 notierte zum Handelsschluss im Minus.
Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.29 Prozent leichter bei 6’188.38 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.416 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.211 Prozent leichter bei 6’255.77 Punkten in den Handel, nach 6’269.02 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’257.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’169.57 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.95 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 6’368.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’282.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 5’581.21 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.78 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0.58 Prozent auf 186.74 EUR), Deutsche Börse (+ 0.21 Prozent auf 286.70 EUR), Siemens Energy (-0.06 Prozent auf 142.52 EUR), Infineon (-0.13 Prozent auf 59.42 EUR) und Deutsche Telekom (-0.15 Prozent auf 26.07 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-5.32 Prozent auf 45.40 EUR), Intesa Sanpaolo (-5.17 Prozent auf 6.31 EUR), UniCredit (-4.10 Prozent auf 79.50 EUR), Deutsche Bank (-2.62 Prozent auf 31.03 EUR) und Airbus SE (-2.56 Prozent auf 185.70 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’197’925 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617.131 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
In diesem Jahr weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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