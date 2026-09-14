ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Die für 2028 avisierte Produktionskapazität von 110 Low-NA (LNA) EUV-Lithografiesystemen pro Jahr sei keine physische Grenze, schrieb David Dai am Dienstag nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team der Niederländer auf einer Bernstein-Konferenz in London. ASML könnte auch höheren Bedarf bedienen./rob/ag/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’392.60 €
|
Abst. Kursziel*:
79.52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’394.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79.31%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Montagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Montagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt mittags (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’313.20
|-5.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|08:43
|
Bernstein Research
ASML NV Outperform
|08:42
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|08:40
|
JP Morgan Chase & Co.
AUMOVIO Overweight
|08:37
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold
|08:28
|
Bernstein Research
RTL Market-Perform
|08:24
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform