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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’311.00
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CHF
-0.17 %
09:33:57
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15.09.2026 08:43:39

ASML NV Outperform

ASML NV
1317.89 CHF 0.50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Die für 2028 avisierte Produktionskapazität von 110 Low-NA (LNA) EUV-Lithografiesystemen pro Jahr sei keine physische Grenze, schrieb David Dai am Dienstag nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team der Niederländer auf einer Bernstein-Konferenz in London. ASML könnte auch höheren Bedarf bedienen./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
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Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’500.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’392.60 € 		Abst. Kursziel*:
79.52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’394.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79.31%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:43 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 ASML NV Buy UBS AG
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ASML NV 1’313.20 -5.42% ASML NV