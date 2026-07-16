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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’458.60
CHF
32.60
CHF
2.29 %
15:31:39
SWX
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16.07.2026 14:50:08

ASML NV Hold

ASML NV
1447.75 CHF 1.29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Hold
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’650.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1’578.80 € 		Abst. Kursziel*:
4.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1’596.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.38%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:50 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 ASML NV Buy UBS AG
12:33 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:05 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1’458.60 2.29% ASML NV