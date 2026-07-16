ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’650.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1’578.80 €
|
Abst. Kursziel*:
4.51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1’596.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.38%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’458.60
|2.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:38
|
DZ BANK
ASML NV Kaufen
|15:13
|
Baader Bank
Deutsche Beteiligungs Buy
|15:01
|
DZ BANK
Drägerwerk vz. Halten
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
ASML NV Hold
|14:38
|
Jefferies & Company Inc.
RENK Buy
|14:08
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|14:01
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ABB Hold