ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1650 Euro auf "Hold" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe stark und die meisten Unternehmen dürften die Erwartungen zumindest erfüllen, schrieb Janardan Menon am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison des europäischen Chipsektors. Die Prognosen dürften aber kaum steigen, was die Aktienkurse belasten könnte. Menon rechnet im vierten Quartal mit einem Zyklus-Peak. Die Bewertungen sinken typischerweise mit einem Vorlauf von drei bis sechs Monaten und dürften entsprechend unter Druck bleiben. Menons Top-Favoriten bleiben Nokia, AMS-Osram und Infineon, bei denen er besonders optimistisch für die Gewinne im Geschäftsjahr 2027 ist./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’650.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1’611.20 €
|
Abst. Kursziel*:
2.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1’623.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.65%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
29.09.26
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29.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Am Mittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
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|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
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|UBS AG
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|08:19
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|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
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|09.09.26
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|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’524.80
|0.45%
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