TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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01.10.2026 09:28:20
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Der Euro STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Donnerstag verliert der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.25 Prozent auf 6’253.37 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.416 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.211 Prozent schwächer bei 6’255.77 Punkten, nach 6’269.02 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’238.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’255.77 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0.925 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 6’368.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’282.50 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 5’581.21 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.89 Prozent aufwärts. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3.31 Prozent auf 61.47 EUR), Siemens Energy (+ 1.21 Prozent auf 144.32 EUR), Enel (+ 0.39 Prozent auf 8.76 EUR), Rheinmetall (+ 0.21 Prozent auf 958.40 EUR) und Eni (+ 0.15 Prozent auf 24.04 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-1.95 Prozent auf 81.28 EUR), SAP SE (-1.76 Prozent auf 182.40 EUR), Bayer (-1.50 Prozent auf 47.23 EUR), Deutsche Bank (-1.49 Prozent auf 31.39 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1.47 Prozent auf 6.55 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 510’577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 617.131 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.66 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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