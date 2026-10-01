Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1.00 Prozent schwächer bei 6’206.15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.416 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.211 Prozent auf 6’255.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’269.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’255.77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’169.57 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.67 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’368.98 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 6’282.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’581.21 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.08 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 0.87 Prozent auf 60.02 EUR), Siemens (+ 0.31 Prozent auf 276.35 EUR), Siemens Energy (+ 0.13 Prozent auf 142.78 EUR), Enel (+ 0.00 Prozent auf 8.73 EUR) und Deutsche Börse (-0.24 Prozent auf 285.40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UniCredit (-2.97 Prozent auf 80.44 EUR), Bayer (-2.88 Prozent auf 46.57 EUR), Deutsche Bank (-2.04 Prozent auf 31.22 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.65 Prozent auf 6.54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.59 Prozent auf 494.40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’058’201 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 617.131 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7.44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch