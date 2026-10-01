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Kursentwicklung 01.10.2026 15:58:17

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag an Boden.

UniCredit
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Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0.73 Prozent auf 6’222.98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.416 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.211 Prozent schwächer bei 6’255.77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’269.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6’257.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’169.57 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1.41 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’368.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’282.50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’581.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1.79 Prozent auf 188.98 EUR), Infineon (+ 0.32 Prozent auf 59.69 EUR), Siemens Energy (+ 0.01 Prozent auf 142.62 EUR), adidas (-0.07 Prozent auf 145.20 EUR) und Deutsche Telekom (-0.08 Prozent auf 26.09 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-3.15 Prozent auf 46.44 EUR), UniCredit (-2.97 Prozent auf 80.44 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.95 Prozent auf 6.52 EUR), Deutsche Bank (-1.93 Prozent auf 31.25 EUR) und Airbus SE (-1.89 Prozent auf 186.98 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’226’103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 617.131 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.44 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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