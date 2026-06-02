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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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02.06.2026
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03.06.2026 06:21:27

ASML NV Overweight

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen an den Anlagenbauer für die Chipindustrie für 2027 und 2028 müssten komplett überarbeitet werden, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die jüngsten Signale aus dem Konzern zu den Kapazitäten für EUV-Lithografiesysteme seien sehr optimistisch gewesen und deuteten auf eine starke Kundennachfrage hin. Immersions-DUV-Lithografie werde ein weiterer Wachstumstreiber für die Niederländer. Damit können extrem kleine Mikrochips gebaut werden. Deshpande hob seine Schätzungen für 2027 und 2028 an und sieht sich gerade 2028 klar über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie seien es gut 35 Prozent./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
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Zusammenfassung: ASML NV Overweight
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ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’900.00 €
Rating jetzt:
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Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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06:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
25.05.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
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