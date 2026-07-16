ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Der Chipindustrie-Ausrüster sei Gewinner des KI-Booms und habe seinen Ausblick deutlich erhöht, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sehr guter Zahlen mit einigen Rekorden und anhaltend hoher Nachfrage erhöhte er seine Schätzungen spürbar./rob/niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Kaufen
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1’593.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
1’596.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’458.60
|2.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:38
|
DZ BANK
ASML NV Kaufen
|15:13
|
Baader Bank
Deutsche Beteiligungs Buy
|15:01
|
DZ BANK
Drägerwerk vz. Halten
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
ASML NV Hold
|14:38
|
Jefferies & Company Inc.
RENK Buy
|14:08
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|14:01
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ABB Hold