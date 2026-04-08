ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1260 Euro auf "Hold" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Hold
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
1’260.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
1’194.80 €
Abst. Kursziel*:
5.46%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
1’190.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.83%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|08:00
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
