Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.28 Prozent schwächer bei 6’532.98 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.589 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.086 Prozent auf 6’556.84 Punkte an der Kurstafel, nach 6’551.22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’525.82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’577.20 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.198 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 6’269.97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’808.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’335.97 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.67 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2.28 Prozent auf 1’168.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 161.70 EUR), Allianz (+ 0.73 Prozent auf 438.90 EUR), Siemens (+ 0.61 Prozent auf 281.95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.54 Prozent auf 33.35 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2.62 Prozent auf 175.96 EUR), adidas (-2.28 Prozent auf 158.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.09 Prozent auf 73.86 EUR), Bayer (-1.94 Prozent auf 48.00 EUR) und Deutsche Telekom (-1.44 Prozent auf 28.15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3’692’004 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 583.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch