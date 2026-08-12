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STOXX 50-Marktbericht 12.08.2026 09:28:13

Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Am Morgen geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

ABB
83.74 CHF 1.26%
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Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.12 Prozent stärker bei 5’554.88 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.015 Prozent tiefer bei 5’547.35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’548.17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’547.35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’560.57 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.488 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’374.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der STOXX 50 5’035.66 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 4’482.32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3.28 Prozent auf 163.76 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.43 Prozent auf 83.82 CHF), Rheinmetall (+ 0.95 Prozent auf 1’153.00 EUR), Rolls-Royce (+ 0.93 Prozent auf 15.47 GBP) und Siemens (+ 0.79 Prozent auf 282.45 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-1.10 Prozent auf 197.80 CHF), RELX (-1.07 Prozent auf 25.80 GBP), GSK (-0.98 Prozent auf 18.78 GBP), Deutsche Telekom (-0.95 Prozent auf 28.29 EUR) und Unilever (-0.71 Prozent auf 45.74 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 480’219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 583.446 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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