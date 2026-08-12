Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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12.08.2026 12:26:24
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen
Aktuell wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.
Um 12:08 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.21 Prozent stärker bei 6’564.93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.589 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.086 Prozent auf 6’556.84 Punkte an der Kurstafel, nach 6’551.22 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’572.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’546.58 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.688 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’269.97 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 5’808.45 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 5’335.97 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’576.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten erreicht.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3.57 Prozent auf 164.22 EUR), Infineon (+ 2.99 Prozent auf 64.73 EUR), Rheinmetall (+ 2.24 Prozent auf 1’167.80 EUR), Airbus SE (+ 0.92 Prozent auf 214.35 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.64 Prozent auf 6.87 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-1.38 Prozent auf 74.40 EUR), Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 271.20 EUR), adidas (-1.02 Prozent auf 160.55 EUR), Enel (-0.89 Prozent auf 9.77 EUR) und Deutsche Telekom (-0.88 Prozent auf 28.31 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 840’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 583.446 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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