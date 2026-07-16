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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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16.07.2026 12:57:59

ASML NV Buy

ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2100 auf 2250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 19 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anders als manche Investoren, die zunehmend Kurstreiber vermissten, sehe er dank der angehobenen Unternehmensziele noch Luft nach oben - zumal die Aktie im historischen Vergleich günstig sei./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’556.00 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’563.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.92%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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