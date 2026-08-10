ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Halbleiterausrüstungen (WFE). Für diese erhöhte er seine Wachstumserwartung binnen zwei Jahren auf 75 Prozent. Unter den Europäern in dieser Branche rage ASML als "Top Pick" heraus, schrieb er./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’536.80 €
|
Abst. Kursziel*:
62.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’569.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.34%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 mit Verschnaufpause (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|11:11
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|Bernstein Research
|30.07.26
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|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’447.00
|-0.23%
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|11:59
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|11:50
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