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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’464.20
CHF
13.80
CHF
0.95 %
16:27:17
SWX
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11.08.2026 11:11:26

ASML NV Outperform

ASML NV
1470.71 CHF 3.64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Halbleiterausrüstungen (WFE). Für diese erhöhte er seine Wachstumserwartung binnen zwei Jahren auf 75 Prozent. Unter den Europäern in dieser Branche rage ASML als "Top Pick" heraus, schrieb er./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’500.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’536.80 € 		Abst. Kursziel*:
62.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’569.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.34%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:11 ASML NV Outperform Bernstein Research
30.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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ASML NV 1’447.00 -0.23% ASML NV