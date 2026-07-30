NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai ernannte den Halbleiterausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur "besten Anlageidee für das dritte Quartal" wegen einer herausragenden Wachstumsperspektive. Preiserhöhungen und die Margenausweitung würden bei dem Unternehmen unterschätzt. Nach der Kurskorrektur biete sein Kursziel von etwa 80 Prozent Steigerungspotenzial. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei sehr attraktiv./tih;