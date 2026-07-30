ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai ernannte den Halbleiterausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur "besten Anlageidee für das dritte Quartal" wegen einer herausragenden Wachstumsperspektive. Preiserhöhungen und die Margenausweitung würden bei dem Unternehmen unterschätzt. Nach der Kurskorrektur biete sein Kursziel von etwa 80 Prozent Steigerungspotenzial. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei sehr attraktiv./tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’445.40 €
|
Abst. Kursziel*:
72.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’485.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.28%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
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