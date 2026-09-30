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Euro STOXX 50 im Blick 30.09.2026 17:58:12

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste

Der Euro STOXX 50 bewegte sich am Mittwochabend auf rotem Terrain.

Deutsche Bank
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Am Mittwoch notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.73 Prozent leichter bei 6’274.19 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.405 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’327.26 Zählern und damit 0.111 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’320.26 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’268.73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’359.67 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.595 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’485.67 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 6’328.09 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 5’529.96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7.24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1.50 Prozent auf 55.32 EUR), BASF (+ 0.48 Prozent auf 50.18 EUR), Deutsche Bank (+ 0.36 Prozent auf 31.87 EUR), Infineon (+ 0.34 Prozent auf 59.50 EUR) und SAP SE (+ 0.18 Prozent auf 185.66 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-2.36 Prozent auf 82.90 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.50 EUR), Siemens Energy (-2.21 Prozent auf 142.60 EUR), Bayer (-1.90 Prozent auf 47.95 EUR) und Allianz (-1.54 Prozent auf 416.30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’839’140 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 592.387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Mit 7.59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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