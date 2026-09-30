Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0.51 Prozent stärker bei 5’386.93 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.127 Prozent fester bei 5’366.28 Punkten, nach 5’359.46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5’366.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’387.78 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.440 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’476.04 Punkten. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 5’415.93 Punkten. Der STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 4’633.23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.67 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2.28 Prozent auf 72.33 GBP), National Grid (+ 1.91 Prozent auf 11.45 GBP), Rheinmetall (+ 1.49 Prozent auf 974.70 EUR), Airbus SE (+ 1.48 Prozent auf 193.40 EUR) und RELX (+ 1.36 Prozent auf 25.31 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-1.00 Prozent auf 5.45 GBP), UniCredit (-0.98 Prozent auf 84.07 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.54 Prozent auf 35.75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.45 Prozent auf 80.42 CHF) und SAP SE (-0.36 Prozent auf 184.66 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’244’368 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592.387 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch