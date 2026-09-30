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Euro STOXX 50-Entwicklung 30.09.2026 09:28:56

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

adidas
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Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.48 Prozent stärker bei 6’350.41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.405 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.111 Prozent höher bei 6’327.26 Punkten, nach 6’320.26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’352.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’327.26 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.612 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’485.67 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der Euro STOXX 50 6’328.09 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 5’529.96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.55 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1.49 Prozent auf 974.70 EUR), Airbus SE (+ 1.48 Prozent auf 193.40 EUR), Bayer (+ 1.47) Prozent auf 49.60 EUR), BASF (+ 1.46 Prozent auf 50.67 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.37 Prozent auf 57.74 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-1.15 Prozent auf 24.00 EUR), UniCredit (-0.98 Prozent auf 84.07 EUR), SAP SE (-0.36 Prozent auf 184.66 EUR), adidas (+ 0.00 Prozent auf 145.75 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.00 Prozent auf 26.40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 166’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 592.387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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