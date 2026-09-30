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30.09.2026 09:28:56
Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester
Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.48 Prozent stärker bei 6’350.41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.405 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.111 Prozent höher bei 6’327.26 Punkten, nach 6’320.26 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’352.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’327.26 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.612 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’485.67 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der Euro STOXX 50 6’328.09 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 5’529.96 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.55 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1.49 Prozent auf 974.70 EUR), Airbus SE (+ 1.48 Prozent auf 193.40 EUR), Bayer (+ 1.47) Prozent auf 49.60 EUR), BASF (+ 1.46 Prozent auf 50.67 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.37 Prozent auf 57.74 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-1.15 Prozent auf 24.00 EUR), UniCredit (-0.98 Prozent auf 84.07 EUR), SAP SE (-0.36 Prozent auf 184.66 EUR), adidas (+ 0.00 Prozent auf 145.75 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.00 Prozent auf 26.40 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 166’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 592.387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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