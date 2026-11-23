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23.11.2026 11:49:44
Bayer-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Bayer-Aktie durch UBS AG.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im US-Bundesstaat Missouri sollte alle derzeitigen und künftigen Klagen im Zusammenhang mit dem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) beilegen und die Zahlungen des Unternehmens auf 7,25 Milliarden US-Dollar begrenzen, was positiv zu werten sei, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der weiterhin möglichen Einzelklagen halte Bayer für überschaubar.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:33 Uhr um 2.3 Prozent auf 52.12 EUR nach. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26.63 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’591’107 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 41.2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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