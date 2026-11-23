RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Rational von 800 auf 750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen und die anschließende Analystenkonferenz hätten belegt, dass die Nachfrage beim Großküchenausrüster hoch bleibe, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem erschienen die Ziele für die weitere Verbreitung der cloudbasierten Küchen-Konnektivitätsplattform "ConnectedCooking", welche die Kundentreue sowie die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollten, konservativ. Zum neuen Kursziel verwies Cohrs auf seine etwas gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die zwei kommenden Jahre, sieht den positiven Anlagehintergrund aber intakt./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
750.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
610.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
613.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.35%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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