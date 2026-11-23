Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die ersten Versuche des Medizinkonzerns im Bereich Biosimilare teuer gewesen seien und wenig Ergebnisse gebracht hätten, habe sich dieser Bereich unter dem neuen Chef Michael Sen deutlich gewandelt, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Daher sei er nun kurz- wie längerfristig optimistischer als bisher.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:27 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.0 Prozent auf 51.89 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 25.26 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 80’820 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 5.9 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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