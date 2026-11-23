|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Buy-Einstufung
|
23.11.2026 11:43:44
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Buy
Fresenius SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die ersten Versuche des Medizinkonzerns im Bereich Biosimilare teuer gewesen seien und wenig Ergebnisse gebracht hätten, habe sich dieser Bereich unter dem neuen Chef Michael Sen deutlich gewandelt, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Daher sei er nun kurz- wie längerfristig optimistischer als bisher.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:27 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.0 Prozent auf 51.89 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 25.26 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 80’820 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 5.9 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Fresenius-Aktie dennoch schwächer: Moody's wird beim Rating-Ausblick optimistischer (Dow Jones)
|
19.11.26
|EQS-News: Moody’s hebt Kreditausblick für Fresenius von stabil auf positiv an (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.