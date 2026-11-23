Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im US-Bundesstaat Missouri sollte alle derzeitigen und künftigen Klagen im Zusammenhang mit dem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) beilegen und die Zahlungen des Unternehmens auf 7,25 Milliarden US-Dollar begrenzen, was positiv zu werten sei, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der weiterhin möglichen Einzelklagen halte Bayer für überschaubar./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.54 €
|
Abst. Kursziel*:
25.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.39%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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|
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