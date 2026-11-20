NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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20.11.2026 20:03:19
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag unter Druck
Der NASDAQ 100 bricht am Freitagnachmittag deutlich ein.
Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 3.63 Prozent auf 25’553.76 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.25 Prozent tiefer bei 26’184.76 Punkten, nach 26’517.05 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26’429.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’428.19 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 7.22 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 29’490.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’213.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’054.38 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.38 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Kraft Heinz Company (+ 3.01 Prozent auf 25.67 USD), Workday (+ 3.00 Prozent auf 178.56 USD), Thomson Reuters (+ 2.95 Prozent auf 103.51 USD), T-Mobile US (+ 2.89 Prozent auf 167.22 USD) und Walmart (+ 2.86 Prozent auf 129.64 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Sandisk (-89.39 Prozent auf 80.09 USD), Nebius (-13.29 Prozent auf 84.04 USD), Western Digital (-12.90 Prozent auf 258.49 USD), Seagate Technology (-12.76 Prozent auf 454.86 USD) und Astera Labs (-12.43 Prozent auf 185.30 USD) unter Druck.
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 56’614’360 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.661 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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