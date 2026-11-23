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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die neue Version 15 des Fahrassistenzsystems für überwachtes autonomes Fahren sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Skalierung des Robotaxi-Geschäfts, schrieb Rajat Gupta am Sonntag./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 16:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 16:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.