ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Mit der geplanten Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg weite der Schweizer Technologiekonzern seine Aktivitäten im Kühlsystemebereich aus, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine hoch, relativiere sich mit Blick auf die angestrebten Synergien aber deutlich./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
66.68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22.98%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
66.61 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.11%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
07:24
|ABB kauft deutsche Firma Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden Dollar (AWP)
|
20.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|66.64
|1.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|
UBS AG
Fresenius Buy
|10:42
|
MPCM
RATIONAL Buy
|10:40
|
RBC Capital Markets
ABB Sector Perform
|10:38
|
Deutsche Bank AG
Novartis Sell
|10:06
|
Deutsche Bank AG
DEUTZ Buy
|10:02
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|10:01
|
Deutsche Bank AG
DocMorris Buy