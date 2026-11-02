Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 360 auf 355 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Debatte werde sich nun vor allem um die veränderte Arithmetik zwischen Wachstum im Hardware- und Servicebereich drehen, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Während die Preismacht Apple im Hardware-Bereich antreibe, bremse das schleppendere Servicegeschäft derzeit die Gewinnentwicklung./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 355.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 338.32
|
Abst. Kursziel*:
4.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 339.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.69%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
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|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Apple Overweight
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|26.10.26
|Apple Overweight
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|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
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|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
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|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
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|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|279.43
|-2.24%
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