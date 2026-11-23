NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 3004 auf 3316 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen könnten. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer. Für Givaudan bleibt die Expertin vorsichtig, das Kursziel erhöhte sie unter anderem mit voraussichtlich niedrigeren Kapitalkosten./tih/bek;