Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 3004 auf 3316 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen könnten. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer. Für Givaudan bleibt die Expertin vorsichtig, das Kursziel erhöhte sie unter anderem mit voraussichtlich niedrigeren Kapitalkosten./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
3’316.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
4’066.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-18.45%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
4’066.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.46%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
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