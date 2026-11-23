NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 200 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon begründete die Kehrtwende nach einer Abstufung der Aktien vor nur elf Tagen mit der Rückkehr Jensen Huangs auf den Chefposten beim KI-Chipgiganten. Mit Blick auf die fundamentale Lage rund um Künstliche Intelligenz sei er weiterhin positiv gestimmt, schrieb der Experte in seinem Kommentar am Montag./rob/bek/ck;