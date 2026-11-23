Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 2.64 Prozent auf 49’419.05 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 23.168 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1.92 Prozent stärker bei 49’071.82 Punkten, nach 48’147.33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49’510.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49’033.31 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52’215.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53’277.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 46’245.41 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.14 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 27.97 Prozent auf 160.64 USD), Caterpillar (+ 5.80 Prozent auf 540.05 USD), Cisco (+ 4.46 Prozent auf 94.68 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4.08 Prozent auf 274.77 USD) und Goldman Sachs (+ 3.67 Prozent auf 819.67 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-3.58 Prozent auf 327.69 USD), Coca-Cola (-0.81 Prozent auf 96.20 USD), McDonalds (-0.29 Prozent auf 272.44 USD), Johnson Johnson (-0.24 Prozent auf 269.81 USD) und Chevron (-0.24 Prozent auf 207.87 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 50’136’347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch