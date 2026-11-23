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23.11.2026 16:01:19
Starker Wochentag in New York: S&P 500 geht zum Start des Montagshandels nahezu durch die Decke
Börsianer in New York zeigen sich am ersten Tag der Woche in Feierlaune.
Am Montag geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 4.60 Prozent auf 7’228.58 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 58.247 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 4.99 Prozent fester bei 7’255.32 Punkten, nach 6’910.39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’260.17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’152.66 Punkten.
S&P 500 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’623.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 7’674.37 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’602.99 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.40 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
S&P 500-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell NVIDIA (+ 27.97 Prozent auf 160.64 USD), Lumentum (+ 19.60 Prozent auf 550.82 USD), Bloom Energy (+ 18.79 Prozent auf 169.15 USD), Coherent (+ 18.46 Prozent auf 221.78 USD) und Cerebras Systems (+ 18.06 Prozent auf 97.60 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen DaVita (-4.00 Prozent auf 154.59 USD), UnitedHealth (-3.58 Prozent auf 327.69 USD), Constellation Brands A (-3.07 Prozent auf 137.51 USD), General Mills (-2.80 Prozent auf 34.74 USD) und ConAgra Foods (-2.68 Prozent auf 14.52 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 50’136’347 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.524 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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