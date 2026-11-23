Dank Kosteneinsparungen zeigen sich die Gewinnzahlen zum Vorjahr verbessert.

Insgesamt flossen der Zürcher Bank von Januar bis Oktober Netto-Neugelder in Höhe von 8,5 Milliarden Franken zu, wie diese am Montag mitteilte. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es noch 11,7 Milliarden gewesen.

Die verwalteten Vermögen, die sogenannten Assets under Management (AuM), erreichten per Ende Oktober mit 553 Milliarden Franken gleichwohl einen weiteren Rekordstand.

Problem-Kunden definiert

Die Netto-Neugelder verlangsamten sich auch auf das Gesamtjahr hochgerechnet mit einem Plus von 2,0 Prozent der AuM klar (Vorjahr +2,8 Prozent). Ohne die anhaltende Bereinigung bei den Kunden wären die Neugeldzuflüsse in den ersten zehn Monaten 2026 um ungefähr einen Prozentpunkt höher ausgefallen, betonte CEO Stefan Bollinger an einer Analystenkonferenz.

Die Bank habe mittlerweile diejenigen Kundenbeziehungen klar definiert, die sie wegen ihres neuen Risikorahmens in den kommenden Monaten auflösen will, hiess es: Diese entsprächen "weniger als 2,5 Prozent der AuM".

Ein bedeutender Teil entfällt offenbar auf Kunden aus den "Emerging Markets", wie der neu zur Julius Bär gestossene Finanzchef Peter Burrill sagte. Die Auflösung der nicht mehr erwünschten Kundenbeziehungen soll bis Ende 2027 "grösstenteils" abgeschlossen sein.

Bereinigt um den Risikoabbau sollen dann 2027 die Neugeldzuflüsse weiter anziehen, erklärten die Bär-Verantwortlichen. Sie bekräftigten entsprechend auch das Ziel, bis 2028 wieder Netto-Neugelder im Umfang von 4 bis 5 Prozent der verwalteten Vermögen anzuziehen.

Bessere Gewinnzahlen

Bei den Gewinnzahlen konnte die Bank einen klaren Anstieg vermelden: Für die ersten zehn Monate resultierte laut den Angaben ein adjustierter Vorsteuergewinn von 1,3 Milliarden Franken, was einem Plus um 17 Prozent gegenüber dem "zugrunde liegenden" Ergebnis des Vorjahres entspreche.

Profitieren konnte die Bank dabei von einer guten Kostenentwicklung, die sich in einer gesunkenen Kosten-Ertrags-Quote von 64 Prozent (Vorjahr 66 Prozent) zeigte. Die Bank verwies das laufende Effizienzprogramm, das Einsparungen im Umfang von 130 Millionen Franken bis 2028 vorsieht. Dieses verlaufe "planmässig", hiess es.

Allerdings zeigten sich die Kunden der Privatbank zuletzt wieder deutlich zurückhaltender: Weil sie an den Finanzmärkten in der zweiten Jahreshälfte klar vorsichtiger agierten, ging auch die Bruttomarge wieder zurück.

Gewinnanstieg 2026 bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 gaben sich die Bär-Verantwortlichen dennoch zuversichtlich. Die Gruppe sei "gut positioniert", um im Gesamtjahr einen "deutlich höheren" Konzerngewinn zu erzielen, hiess es. 2025 hatte die Privatbank wegen umfangreicher Kredit-Wertberichtigungen im Nachgang zur Signa-Pleite noch einen deutlichen Gewinnrückgang vermelden müssen.

Im kommenden Jahr 2027 dürfte sich die Kostensituation bei der Bank aber wieder etwas verschlechtern: Die Verantwortlichen erwarten ein Kosten-Ertrags-Verhältnis "leicht über 67 Prozent". Der Grund ist der anhaltende Risikoabbau, eine weiterhin zurückhaltende Kundenaktivität aber auch weitere Investitionen der Bank in Technologie und in Wachstum.

Die Julius-Bär-Aktie verlor am Montag an der SIX letztlich 1,77 Prozent auf 64,22 Franken.

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