Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 6.59 Prozent fester bei 24’108.81 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 7.30 Prozent höher bei 24’269.75 Punkten, nach 22’617.73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23’794.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’269.75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 25’955.34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’180.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’273.08 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.76 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit NVIDIA (+ 27.97 Prozent auf 160.64 USD), AXT (+ 25.91 Prozent auf 38.49 USD), Century Casinos (+ 17.48 Prozent auf 0.24 USD), Innodata (+ 15.65 Prozent auf 32.52 USD) und TTM Technologies (+ 14.22 Prozent auf 67.22 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Monro Muffler Brake (-10.74 Prozent auf 8.48 USD), TransAct Technologies (-4.42 Prozent auf 4.32 USD), Resources Connection (-3.27 Prozent auf 2.37 USD), AmeriServ Financial (-3.01 Prozent auf 4.51 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-2.14 Prozent auf 1.83 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 50’136’347 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.524 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 0.91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 25.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch