Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend tiefer

Die Apple-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 337,46 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'588 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 335,92 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 340,99 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'630'138 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 345,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 243,43 USD fiel das Papier am 21.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 USD ausgeschüttet werden. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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