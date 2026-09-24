ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Versandhändler habe dank guter Bruttomargen, weniger Rücksendungen und der Kostenkontrolle die bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für das Jahr nach oben hin eingeengt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Diese liege nun über der bisherigen Konsensprognose. Ein wenig enttäuschend sei lediglich die Verschuldung - der moderate Barmittelabfluss habe die Einnahmen aus dem Verkauf von Aktivitäten teilweise konterkariert./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
5.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
10:16
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
31.08.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
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31.05.26
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst (finanzen.net)
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30.04.26
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Analysen zu ASOS plc
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|5.06
|7.71%
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