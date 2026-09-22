AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev nach einer Investorenveranstaltung in den USA mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Erhöhte Mittelfristziele drückten zugleich ein hohes Maß an Zuversicht aus, was die Prognosen für 2026 und 2027 betreffe, schrieb Mitch Collett in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies stütze seine Ansicht, dass der Brauereikonzern in puncto Aktionärswert in der Konsumgüterbranche zu den besten Unternehmen gehört./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.46 €
|
Abst. Kursziel*:
15.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.60%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
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|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|64.49
|1.70%
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