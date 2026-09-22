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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

64.26
CHF
0.85
CHF
1.34 %
13:44:40
BRXC
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24.09.2026 12:30:46

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
64.26 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev nach einer Investorenveranstaltung in den USA mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Erhöhte Mittelfristziele drückten zugleich ein hohes Maß an Zuversicht aus, was die Prognosen für 2026 und 2027 betreffe, schrieb Mitch Collett in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies stütze seine Ansicht, dass der Brauereikonzern in puncto Aktionärswert in der Konsumgüterbranche zu den besten Unternehmen gehört./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.46 € 		Abst. Kursziel*:
15.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.60%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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22.09.26 finanzen.ch Rentabler AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet
15.09.26
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08.09.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
01.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
31.08.26
 So schätzen die Analysten die Zukunft der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
25.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
18.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
11.08.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
04.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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12:30 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:08 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
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