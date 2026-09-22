AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Highlight des zweiten Tages der Kapitalmarktveranstaltung des Brauereikonzerns sei das nach oben adjustierte Mittelfristziel für das operative Ergebniswachstum gewesen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Das Management habe Zuversicht ausgestrahlt für die nächste Etappe des Weges./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.88 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.44 €
|
Abst. Kursziel*:
16.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.61%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|64.39
|1.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:39
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|12:34
|
Deutsche Bank AG
BBVA Hold
|12:31
|
Deutsche Bank AG
QIAGEN Buy
|12:30
|
Deutsche Bank AG
AB InBev Buy
|12:25
|
Bernstein Research
AUMOVIO Outperform
|12:09
|
Deutsche Bank AG
ASOS Buy
|12:09
|
JP Morgan Chase & Co.
BBVA Overweight