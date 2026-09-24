AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach einer Kapitalmarktveranstaltung von Partner Aurora mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Aurora 30.000 autonome Lastkraftwagen bis zum Jahr 2030 auf die Straße bringen wolle, sei für Aumovio positiv, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Ein Erfolg von Aurora sei auch für den Autozulieferer als exklusivem Hardware-Zulieferer und Instandhaltungs-Dienstleister von entscheidender Bedeutung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.40 €
|
Abst. Kursziel*:
48.35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
36.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.95%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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