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24.09.2026 12:25:06

AUMOVIO Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach einer Kapitalmarktveranstaltung von Partner Aurora mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Aurora 30.000 autonome Lastkraftwagen bis zum Jahr 2030 auf die Straße bringen wolle, sei für Aumovio positiv, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Ein Erfolg von Aurora sei auch für den Autozulieferer als exklusivem Hardware-Zulieferer und Instandhaltungs-Dienstleister von entscheidender Bedeutung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36.40 € 		Abst. Kursziel*:
48.35%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
36.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.95%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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