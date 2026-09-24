Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’915 -0.1%  SPI 19’739 -0.1%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’337 -0.3%  Euro 0.9409 0.1%  EStoxx50 6’289 -0.2%  Gold 4’260 -0.6%  Bitcoin 69’053 -0.8%  Dollar 0.8274 0.3%  Öl 104.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
On Holding: Ein explosiver Antritt
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
SNB bleibt bei Nullzins
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Suche...
ETF Sparplan

ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

5.12
CHF
0.42
CHF
9.01 %
13:37:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 12:09:22

ASOS Buy

ASOS
5.12 CHF 9.01%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Online-Versandhändlers gehe auch ohne Unterstützung durch das Marktumfeld weiter, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach vier Transformationsjahren sei die Zahl der aktiven Kunden gegenüber dem Vorquartal erstmals wieder gestiegen. Dazu habe sich der Bruttowarenwert verbessert, und die gestiegenen Bruttomargen hätten zu einer Anhebung des bereinigten operativen Ergebnisziels (Ebitda) geführt./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:09 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:08 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:07 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASOS plc 5.06 7.71% ASOS plc