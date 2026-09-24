ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Online-Versandhändlers gehe auch ohne Unterstützung durch das Marktumfeld weiter, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach vier Transformationsjahren sei die Zahl der aktiven Kunden gegenüber dem Vorquartal erstmals wieder gestiegen. Dazu habe sich der Bruttowarenwert verbessert, und die gestiegenen Bruttomargen hätten zu einer Anhebung des bereinigten operativen Ergebnisziels (Ebitda) geführt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
10:16
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
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|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst (finanzen.net)
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30.04.26
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Analysen zu ASOS plc
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|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
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